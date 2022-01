CAN 2021 : Cap Vert - Cameroun, généralement difficile pour les Lions

Il faut déjà se rappeler que c’est la sélection nationale de ce petit pays enclavé dans l’océan Atlantique qui avait éliminer le Cameroun de la phase finale de la CAN 2013. Après une défaite des Lions 2-0 en déplacement, les Cap verdiens vont surprendre et ouvriront le score. Il a fallu pousser terriblement la machine pour inscrire deux buts, des réalisations de Achille Emana et Fabrice Olinga. Jean Paul Akono, encore appelé Magnusson était le sélectionneur de l’époque.

Au delà de cette rencontre, en six matches officiels contre le Cap Vert, le Cameroun a remporté 3 victoires pour deux défaites et un match nul.