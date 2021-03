CAN 2021 : Antonio Conceiçao convoque 37 joueurs pour le prochain regroupement des Lions Indomptables

La sélection nationale senior du Cameroun va renouer avec la compétition. Ce sera dans le cadre des 5e et 6e journées de groupe de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations que le pays de Roger Milla va abriter. Les rencontres se dérouleront les 26 à Praia au Cap-Vert et 30 mars 2021 au Stade Japoma de Douala contre le Rwanda. En plus du pays organisateur, quatre pays ont déjà obtenu leur qualification, le Sénégal, l’Algérie, le Mali et la Tunisie.