Cameroun – Gambie : le onze probable des Lions

La victoire du Cameroun en huitièmes de finale contre les Comores (2-1) a sans doute été assombrie par les événements tragiques survenus à l’extérieur du stade d’Olembé. Dotés de la meilleure attaque de cette CAN avec 9 buts, les Lions indomptables ont l’obligation de performer pour honorer les huit personnes qui ont perdu la vie ce soir-là.

Les Lions sur un 3-5-2 ?

Emmené par un grand Vincent Aboubakar, meilleur buteur du tournoi avec six réalisations, le Cameroun est cependant à la recherche de l’équile parfait. L’équipe a en effet encaissé un but à chacun de ses matchs. Une statistique à ne pas reproduire face à une équipe de Gambie qui s’est parfaitement se défendre. Les Scorpions n’ont pas encore encaissé de but dans cette compétition. Ce qui devrait pousser Antonio Conceiçao à modifier son précédent onze entrant. Si on est certain qu’André Onana va garder la cage, le technicien portugais pourrait bâtir sa tactique sur un 3-5-2.

Dans cette défense à trois, Jérôme Onguéné, Michaël Ngadeu et Nouhou Tolo pourraient constituer le trio parfait. Ils l’ont déjà démontré face à l’Ethiopie (4-1), lors du deuxième match de groupe. Pour briser la défense gambienne, le Cameroun aura besoin de gagner la bataille du milieu. Martin Hongla et Oum Gouet pourraient ratisser en sentinelle derrière un Zambo Anguissa en chef d’orchestre un peu porté vers l’avant. Tandis que Faï Collins et Moumi Ngamaleu pourraient évoluer dans le rôle de pistons dans les couloirs. En attaque, la paire Toko Ekambi – Vincent Aboubakar pourrait alors être mieux servie.

Onze probable des Lions : André Onana - Jérôme Onguéné – Michaël Ngadeu – Nouhou Tolo – Faï Collins - Hongla – Oum Gouet – Anguissa - Ngamaleu - Toko-Ekambi - Aboubaka.