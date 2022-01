Cameroun – Comores : le onze probable des Lions

L’entraîneur des Lions Indomptables a opéré plusieurs modifications dans chacun de ses onze entrant, depuis le début de cette CAN. Mais face aux Comoriens ce soir, Antonio Conceiçao va s’assurer une animation offensive capable de terrasser l’adversaire assez vite. Le technicien portugais pourrait donc aligner une équipe conquérante offensivement, à l’image de celle qui a marché sur l’Ethiopie (4-1).

Il y a donc des chances que les Camerounais évoluent dans un schéma en 4-4-2. Si André Onana n’a aucune inquiétude à se faire pour sa place dans les buts, en défense centrale, la paire Ngadeu – Castelletto pourrait être reconduite, avec Faï Collins et Nouhou Tolo sur les côtés. Un milieu à quatre devrait permettre aux Lions d’évoluer avec Toko Ekambi et Moumi Ngamaleu en pistons dans les couloirs, Martin Hongla en ratisseur devant la défense et Zambo Anguissa en maître à jouer dans l’entre jeu. En attaque, la paire Vincent Aboubakar – Choupo-Moting a montré de bonnes choses et devrait être reconduite.

Le XI probable du Cameroun

André Onana

Faï Collins – Jean-Charles Castelletto – Michaël Ngadeu – Nouhou Tolo

Moumi Ngamaleu – Martin Hongla – Zambo Anguissa – Toko Ekambi

Vincent Aboubakar – Choupo-Moting