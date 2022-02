Burkina Faso : Kamou Malo encense Bertrand Traoré

« Je compte naturellement sur Bertrand Traoré, a déclaré Kamou Malo. C’est le leader technique et le capitaine. Il existe un faux débat sur ses prestations. Ça peut arriver à n’importe quel joueur. Moi, j’ai beaucoup de respect pour ce garçon, pour son parcours en sélection et puis, quoi qu’on dise, Bertrand Traoré évolue dans un des championnats les plus difficiles au monde. Avoir un tel joueur et ne pas compter sur lui, c’est jouer un peu à la magie. Mais je ne dis pas que sans Bertrand, notre équipe nationale ne joue pas ; on a toujours dit que dans notre équipe, nul n’est indispensable. Tous les joueurs sont utiles mais on n’est dépendant de personne ».