Ballon d’or camerounais : un autre raté se dessine pour Samuel Eto’o

Après l’affaire des factures impayées aux hôtels qui ont hébergé et nourri certains clubs durant la phase aller du précédent championnat d’Elite One, la Fédération camerounaise de football dirigée par Samuel Eto’o enregistre déjà un premier couac dans l’organisation annoncée, de la cérémonie de récompense du meilleur joueur de l’année.

Initialement prévue le 12 octobre dernier, la remise du Ballon d’or camerounais a été reportée au 29 octobre prochain. La cérémonie qui aura lieu à Yaoundé est une autre « innovation » président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Cependant, aux dernières nouvelles, l’on se dirige vers un autre raté. En effet, à une semaine de ce rendez-vous, l’instance dirigée par Samuel Eto’o n’a toujours pas communiqué la liste des nominés des différentes catégories. Une incongruité dans l’organisation d’un évènement pour lequel des personnalités sont appelés à voter en toute objectivité.

La Fédération camerounaise de football a pourtant communiqué le 26 septembre dernier, la composition du jury de ces awards. Une équipe de 21 journalistes de sports placés sous la présidence de Jean Lambert Nang. La Commission ne semble pas avoir eu le temps de travailler. Selon des indiscrétions, un bulletin de vote a été remis à chaque votant. Si la fiche n’est pas accompagnée d’une liste de nominés, elle donne néanmoins à voir les différentes catégories?

Il s’agit de : meilleur joueur ; meilleure joueuse ; meilleur buteur ; meilleur entraineur ; meilleur gardien ; meilleure gardienne ; meilleur arbitre ; meilleur président de club. Or, la Fécafoot avait annoncé elle-même qu’elle publierait la liste des nominés le 3 octobre 2022. Deux semaines et demi plus tard, les votants ne savent toujours pas quels noms cocher. Après l’affaire des factures d’hôtels impayées, la Fécafoot de Samuel Eto’o semble naviguer à vue.