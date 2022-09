Le manager-sélectionneur de l’équipe fanion du Cameroun était face à la presse ce lundi. Rigobert Song a dévoilé la liste des 26 joueurs qui prendront part aux deux matchs amicaux des 23 et 27 septembre prochains.

On savait que Michaël Ngadeu et André Zambo Anguissa ne seront pas du voyage en Corée du Sud le 19 septembre prochain. Mais ce qu’on ignorait, c’est que Rigobert Song allait recaler un autre cadre de la sélection nationale du Cameroun : Eric-Maxim Choupo-Moting. L’attaquant du Bayern Munich ne fait pas partie des 26 joueurs qui défieront l’Ouzbékistan et la Corée du Sud respectivement les 23 et 27 septembre prochain. Pareil pour Christian Bassogog.

Alors que des cadres sortent de la liste, deux anciens refont surface. Il s’agit de Nicolas Nkoulou et Georges Constant Mandjeck. Le premier n’avait plus arborer les couleurs nationales depuis la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) remportée en2017 au Gabon. Tandis que le second, n’a plus été convoqué depuis sa participation à la CAN 2019 en Egypte. Les deux champions d’Afrique reviennent donc pour pallier les absences poste pour poste de Michaël Ngadeu et André Zambo Anguissa.

Les 26 Lions indomptables retenus

Gardiens : Epassy Devis (AL Abha), Simon Ngapandouentbu (Marseille), André Onana (Inter Milan).

Liste des 26 joueurs retenus pour les matchs amicaux de septembre 2022 contre l’Ouzbékistan et la Corée du Sud comptant pour la préparation de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.#FIFAWC2022 pic.twitter.com/igY0MEJXYn — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) September 12, 2022

Défenseurs : Oumar Gonzales (AC Ajaccio), Nicolas Nkoulou (Aris), Christopher Wooh (RC Lens), Fai Collins (Al Tai), Mbaizo Olivier (Philadelphia Union), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Nouhou Tolo (Seattle), Enzo Ebosse (Udinese), Darlyn Yongwa (FC Lorient).

Milieux de terrain : Georges Mandjeck (Néa Salamina), Pierre Kunde Malong (Olympiakos), Oum Gouet (Malines), Martin Hongla (Hellas Verona), Olivier Ntcham (Swansea), Jean Onana (RC Lens), Gaël Ondoa (Hannovre).

Attaquants : Bryan Mbeumo (Brentford), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas), Jean-Pierre Nsamé (Young Boys), Karl Toko Ekambi (Lyon), Moumi Ngamaleu (Dinamo Moscou), Vincent Aboubakar (Al Nassr), Léandre Tawamba (Al Taawon).