Les Lions Indomptables A’ entament leur Chan à ce soir face au Congo. Découvrez le 11 entrant de Saidou Alioum.

C’est avec une formation classique que le Cameroun démarre son Championnat d’Afrique des Nations (Chan) 2023. Dans les buts, Mbahbi a été préféré. Il aura devant lui Moukoko et Che Malone dans l’axe, Etta Bawak et Donfack seront respectivement arrière droit et gauche. Dans l’entrejeu, on retrouve Mbah en sentinelle, Kaiba et Avom comme milieux relayeurs.

L’animation offensive sera assurée par Ngom Bekeli le héros camerounais du mondial 2022 face au Brésil sur le côté droit, Donfack sur le côté gauche et Kemadjou préféré en pointe à Roche Foning.