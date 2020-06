Zambo Anguissa et Yan Eteki se sont croisés sur le vert

Le match entre Granada et Villarreal mettait aussi aux prises deux camerounais. Outre les enjeux liés à la pandémie et sa distanciation sociale qui a obligé les clubs à jouer avec les gradins vides, ce match avait un enjeu certain en ce sens que deux équipes souhaitaient s’insérer dans la conversation pour les compétitions africaines. Si Yan Eteki a bien débuté la rencontre, Franck Anguissa a dû attendre la 55e minute de jeu pour y goûter.