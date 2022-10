Turquie : Kasimpasa, Bahoken buteur malheureux

Stéphane Bahoken a marqué pour la troisième fois de la saison en Süper Lig samedi, lors de la dixième journée du championnat de Turquie. Problème ? Le but de l’attaquant camerounais n’a pas empêché Kasimpasa de s’incliner 1-4 devant Adana Demirspor.

Pour le compte de dixième journée du championnat de première division de Turquie, Stéphane Bahoken et Kasimpasa accueillaient le leader Adana Demirspor samedi au stade Recep Tayyip Erdoğan. Malgré la confiance affichée, les hommes de l’entraîneur Necati Erkmen ont été battus 1-4 devant leur public dépité.

Les visiteurs ont en effet très vite pris le jeu à leur compte, mettant d’entrée beaucoup de pression pour pousser à la faute des Apaches fébriles défensivement. Sur plusieurs mouvements rapides, les Eclairs bleus parvenaient à mettre le feu dans la surface adverse. Younes Belhanda (38e) puis Akintola (41e) vont permettre aux visiteurs de mener 0-2 avant la pause.

Et de 3 pour Bahoken

Stéphane Bahoken a mis du temps à entrer dans son match, mais lorsque l’occasion s’est présentée, l’attaquant camerounais a réduit l’écart (1-2, 56e), inscrivant au passage son 3e but de la saison en championnat. Les locaux se mettaient alors à rêver d’un possible match nul. Mais c’était sans compter sur la puissance tactique de leurs adversaires.

Dès lors, les attaquants d’Adana Demirspor partaient à l’assaut du but adverse, avec plusieurs tentatives. Onyekuru (64e) et Ndiaye (86e) explosaient Taskiran pour les 3e et 4e buts des visiteurs. Adana Demirspor confirme donc son statut de leader du championnat, tandis que Kasimpasa occupe la 10e place au classement.