Transfert : Yannick Ndjeng signe en Arabie Saoudite

Il était dans la bourre avant de se joindre à l’académie AS Futuro de Yaoundé avec pour intention de jouer le Championnat d’Afrique des Nations. Si sa forme a un moment fait défaut, il a réussi à avoir la confiance du staff technique et a livré plusieurs minutes de match lors de cette compétition. C’est son but qui permet au Cameroun de se qualifier en demi-finale, établissant ainsi un nouveau plafond pour les Lions A’ qui n’avaient jamais réussi à aller au delà des quarts de finale.