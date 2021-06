Transfert : Wesley Sneijder déconseille à Andre Onana de rejoindre Arsenal

Il a été nommé le milieu de terrain de l’année par l’UEFA en 2010 et a fait les beaux jours des clubs tels que le Real Madrid et l’Inter Milan avec lequel il a remporté la UEFA Champions League. Il a surtout été formé dans la célèbre académie de l’Ajax Amsterdam, le club actuel de l’international camerounais André Onana. Le gardien est au centre des rumeurs les plus intenses qui l’envoient à Londres au profit de Arsenal. Cependant, Wesley Sneijder estime qu’André Onana peut faire mieux que de rejoindre Arsenal.