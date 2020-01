Transfert : Karl Toko-Ekambi a signé à Lyon

L’international camerounais s’est engagé ce lundi en faveur du club de Ligue 1 de France, l’Olympique de Lyon, en provenance de Villarreal en Espagne. Dès qu’il est devenu évident que ce club, qui venait de perdre sur blessure deux joueurs importants devait être actif sur le marché des transferts, le clan Toko-Ekambi a immédiatement montré son intérêt. Il n’en fallait pas plus au rusé président Aulas et à son coach, Garcia, pour retourner l’intérêt pour le profil du joueur. Et le reste est quand même allé vite.