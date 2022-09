Jean Onana ne fait plus partie de l’effectif des Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain camerounais a en effet été transféré au RC Lens. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Sang et Or contre cinq millions d’euros (hors bonus).

Relégué en Ligue 2 avec les Girondins de Bordeaux à l’issue de la saison dernière, Jean Onana retrouve la Ligue 1. Le milieu de terrain s’engage avec le RC Lens pour cinq ans. Après une surenchère d’Almeria, les Nordistes ont dû rajouter 500 000 euros à la somme initiale proposée.

Les Girondins de Bordeaux percevront donc 5 millions d’euros, en dehors des bonus. Tandis que 20% de cette somme est directement revenue au LOSC qui avait inclus un pourcentage en cas de revente.

Recruté pour pallier le départ de Patrick Berg à Bodo/Glimt, l’international camerounais devrait pouvoir facilement s’intégrer dans le 11 titulaire lensois.