Transfert : Franck Evina du Bayern Munich au Hanovre 96

Depuis un certain temps, Hanovre 96 est à ses trousses et les négociations avec Bayern Munich étaient en cours. Ce mardi, le transfert a été officialisé.

Le vœu de Hanovre est simple, retrouver l’élite dès la saison 2021-2011. Ils y sont encouragés par la la 6e place obtenue lors de l’actuelle saison. Le club pense avoir peut-être trouvé ce qui leur manquait, un talent passionnant pour renforcer son attaque. Et Evina en est heureux : « Les entretiens avec Gerhard Zuber et Kenan Kocak ont été convaincants. J’ai eu un bon feeling avec le concept et la perspective qu’ils m’ont tous deux montrés - pour le club et aussi pour ma prochaine étape personnelle. Hanovre 96 est un grand club qui a une longue histoire. Je me souviens encore de la façon dont 96 avait joué en Europa League. Je regardais tous les matchs à cette époque et je me souviens que l’ambiance était excellente, même à la télévision déjà à l’époque ».