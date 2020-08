Toko-Ekambi et Lyon, pour réécrire l’histoire

L’international camerounais Toko-Ekambi espèrent déjouer les pronostics et se qualifier pour la finale de l’UEFA Champions League ce mercredi. Face à l’ogre allemand du Bayern Munich, la difficulté est énorme. Mais Lyon se sait prêt puisque depuis les huitièmes de finale et la confrontation contre Juventus, personne ne vendait chère leur peau. Ce fut par la suite l’élimination du grand Manchester City du grand coach Guardiola, rien de moins. Alors, le groupe rêve de continuer son parcours dans cette compétition. Pourquoi ne pas se qualifier et de jouer une finale contre Paris Saint-Germain qui s’est qualifié mardi ?