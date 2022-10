Buteur lors de la victoire sur le terrain de Lucerne (1-2) le 2 octobre dernier, Jean-Pierre Nsamé a encore fait trembler les filets ce week-end face à Saint-Gall. Et pour la deuxième fois d’affilée, son club, Young Boys s’est imposé 2-1.

Jean-Pierre Nsamé est en forme. Le néo-international camerounais a inscrit son sixième but de la saison dans le championnat de Suisse ce week-end. Auteur de l’ouverture du score lors de la réception de Saint-Gall pour le compte de la dixième journée, le joueur de 29 ans a contribué à la septième victoire de son club, Young Boys (2-1). Un résultat qui permet aux Bernois de consolider leur position en tête du classement.

Pourtant, les visiteurs sont les premiers à se montrer. Mais Jérémy Guillemenot voit son tir arrêté par le vigilant David von Ballmoos. Cedric Itten donne la réponse bernoise – là aussi, le gardien saint-gallois reste vainqueur. Après 13 minutes, il est impuissant. YB se fraye un chemin à travers la défense adverse, avec un rythme soutenu et une technique de haut niveau. Lewin Blum est à l’origine de l’attaque, Filip Ugrinic transmet le ballon à Cédric Itten, avant que Christian Fassnacht ne prenne le relais et soulève le ballon au-dessus de Zigi. Jean-Pierre Nsamé fait le reste : avec son sixième but de la saison, il parachève ce magnifique mouvement (1-0, 13e). Les visiteurs vont ensuite égaliser grâce à Akolo (1-1, 38e).

La deuxième mi-temps ne débute pas avec autant d’enthousiasme que la première. Dans un premier temps, Nsamé et ses coéquipiers ne parviennent pas à augmenter la pression de manière à mettre en difficulté les Suisses de l’Est. Les moments excitants sont donc rares. Il aura fallu attendre la 87e minute et un but contre son camp de Stergiou (2-1) pour voir les deux équipes se départager.