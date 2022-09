Il est pratiquement le seul joueur camerounais titulaire dans une équipe de tête des quatre plus grands championnats d’Europe. On peut dire qu’il est certainement le meilleur milieu de terrain camerounais de l’heure. Mais cette capacité à accepter l’humilité publique de sa non-sélection avec diligence est surprenante. Jeudi dernier, la liste des 36 meilleurs footballeurs du moment a été rendue public. Sans le nom de Zambo Anguiss. Certains joueurs qui évoluent dans des sous championnats sont appelés. La mise de côté de la méritocratie tant décriée par Joel Matip devient palpable.

Et pourtant, le Cameroun va devoir affronter des tops sélections comme le Brésil dans moins de 3 mois au Qatar. Si déjà, préparer un match de cette envergure avec l’Oubékistan et la Corée du Sud peut porter à croire qu’il n’y a pas de compétences au sein de cette fédération. Et aussi, l’aura de Samuel Eto’o en est une de surface, qui ne sert qu’à se montrer sur les réseaux sociaux.

Ce samedi, alors que le SSC Napoli était en déplacement chez la Lazio de Rome, le numéro 99 de Napoli a pris les choses du milieu de terrain en main. Percussions, dribbles, récupération, jeu de transition, intensité, engagement physique. Et il a grandement contribué à la victoire de Naples. Le club de Zambo Anguissa est revenu de l’arrière pour battre la Lazio au Stadio Olimpico.

Les Azzurri avaient mal commencé le match, puisqu’ils ont encaissé un but moins de cinq minutes après le coup d’envoi. C’est Mattia Zaccagni qui donne les devants aux siens. Le Napoli est a nivelé la marque, une gracieuseté de Kim Minjae à la 38e minute. Ce but a été inscrit d’une tête puissante sur un corner. En seconde période, Naples totalement marché sur son adversaire. Zambo Anguissa aura tout donné. C’est lui qui offre une superbe balle de but ayant conduit à la victoire. Cette passe seule mériterait une sélection dans l’un des “cinq grands pays”