Serie A : Juventus matraque Torino sans Nicolas Nkoulou

Le derby de la ville de Turin s’est mué en un massacre de Juventus sur Torino ce samedi avec un Cristiano Ronaldo des grands jours. On se demande encore pourquoi le coach Luongo de Torino a laissé le camerounais Nicolas Nkoulou sur le banc de touche alors qu’il s’est imposé comme le défenseur le plus fiable de son équipe. La réponse de Juventus a été une panoplie de but, et certainement des remerciements pour leur avoir facilité la tâche. Et effectivement, ce fut véritablement compliqué pour l’arrière-garde de cette autre équipe de la ville de Turin. Des boulevards en défense étaient constants. C’est d’ailleurs très tôt que Dybala fixe trois joueurs dans la surface pour inscrire le premier but de la partie. On ne jouait que depuis 2 minutes.