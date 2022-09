« Vous lui dites, il est fort, fort. Puis il arrive devant les buts et tire au lieu de le donner. Qui a marqué le but de Ndombele ? Anguissa, il faut lui accorder du crédit. Ensuite, il est clair que Kvara donne l’impulsion à l’équipe. S’il ne se fait pas renverser, il arrive au but. Oui, il est très fort, mais il doit savoir choisir. Politano a fait des courses, puis il a eu le ballon et a tiré un penalty. C’est un super but vu ce qui s’était passé. Ensuite je l’ai sorti parce qu’il a été averti. Il y a des réglages pour devenir forts. Un seul joueur ne gagne pas. Non. Pour nous, c’est le jeu en équipe qui gagne. Si Kim ne gagne pas tous ces duels aériens et si Lobotka et Anguissa ne distillent pas ballons, alors Kvara touche deux ballons. «