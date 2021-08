Qualif’ LDC : Moumi Ngamaleu passeur et buteur

Toujours privé de son buteur vedette Jean-Pierre Nsamé, Young Boys avance plutôt bien dans sa campagne européenne. Le club champion de Suisse en titre a obtenu son ticket mardi pour les barrages de la compétition. Cette fois, grâce à un autre Camerounais : Nicolas Moumi Ngamaleu.

Après le nul 1-1 concédé sur le terrain du CFR Cluj, les Jaunes et noirs recevaient les Roumains à la maison. Très vite, ce sont les visiteurs qui ouvrent le score, après seulement 4 minutes de jeu. Suffisant pour pousser le Lion indomptable à sortir les griffes. L’attaquant international camerounais s’illustre d’abord en passeur décisif pour Siebatcheu qui égalise à la 23e minute. Puis, inscrit le but du break (25e, 2-1). Avant que Siebatcheu ne signe un doublé (42e, 3-1). Au tour suivant, Young Boys affrontera le club hongrois de Ferencvaros. Les deux rencontres ont lieu les 17 et 24 août.