Présaison – RC Lens : Ganago galère face à Reims

Buteur contre Le Havre (2-2) une semaine plus tôt, Ignatius Ganago n’a pas particulièrement été dangereux ce samedi face à Reims. L’attaquant international camerounais a deux temps forts. D’abord, à la 2e minute, lorsqu’il croyait ouvrir le score, mais était signalé en position de hors-jeu. Puis, il faudra attendre la 59e minute pour revoir le joueur de 22 ans. Sur un centre de la gauche, Ganago s’élève plus haut que tout le monde et place une tête puissance qui passe malheureusement au-dessus de la barre. Après, plus rien.

A l’image du Camerounais, les Sang et Or ont vite été contrariés par un bloc rémois bien compact. Les joueurs de Franck Haise ont payé leurs errements défensifs en permettant à Ekitiké d’ouvrir le score sur une belle action individuelle après une perte de balle au milieu (23e, 0-1). Les Lensois ont tout de même pu égaliser sur un penalty par Simon Banza (43e, 1-1) sur l’une des rares situations chaudes de la première période. Les Lensois prennent finalement le dessus en seconde période, grâce à un joli but de Christopher Wooh (85e, 2-1), décrochant une première victoire qui vient récompenser une bonne 2e mi-temps après 45 premières minutes plus ternes.