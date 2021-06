Mercato : Vincent Aboubakar file en Arabie Saoudite

Arrivé en fin de contrat, Vincent Abouabakar aurait pu poursuivre l’aventure avec Besiktas. Mais les négociations ont été bloquées lorsque la direction du club turc lui a proposé 1,8 million d’euros alors qu’il en demandait un peu plus pour rester dans l’équipe la saison. Au fil du temps, les négociations se sont arrêtées. Et « le joueur camerounais a conclu un accord avec l’équipe d’Al Nassr en Arabie saoudite. Alors que le transfert est devenu clair avec la déclaration faite par Al Nassr Club, le Lion Indomptable va signer un contrat de 3 ans. On prétend qu’Aboubakar recevra 6 millions d’euros par an », informe le site nehaber24.com.

