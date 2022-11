Mercato – OL : Aulas tente quand même le coup avec Karl Toko Ekambi

Selon Top Mercato, Jean-Michel Aulas souhaiterait convaincre Karl Toko Ekambi de prolonger, bien qu’il ne figure plus dans le onze de départ de l’Olympique Lyonnais depuis l’arrivée de Laurent Blanc.

Jean-Michel Aulas veut éviter de se retrouver avec un départ libre de Karl Toko Ekambi dans un an et demi. Selon Top Mercato, le président de l’OL et ses conseillers s’organisent pour proposer une rallonge à l’attaquant camerounais d’ici le début de la Coupe du monde 2022. Une offre devrait très vite être transmise au joueur, dont le contrat se termine en juin 2024.

Seulement, rien n’indique que la proposition sera acceptée. Karl Toko Ekambi ne fait pas partie des plans de l’entraîneur Laurent Blanc. Le Camerounais a disparu du onze de l’OL, depuis l’arrivée du technicien français. Le Sénevol parait moins apprécier le profil de l’international camerounais que son prédécesseur, Peter Bosz.

Titulaire lors des 10 premières journées, le joueur a été laissé sur le banc à l’occasion des quatre suivantes. Le natif de Paris est notamment entré à la pause face à l’OM (0-1), dimanche, au Stade Orange Vélodrome. Sa plus longue apparition avec l’ancien sélectionneur des Bleus.