Mercato : Jean-Claude Billong retourne en Italie

L’aventure en Turquie est terminée. Jean-Claude Billong ne fait plus partie des effectifs d’Hatayspor. Après un prêt d’une saison (26 matchs en Süper Lig) auréolée d’un maintien en première en division turque, le défenseur de 27 ans retourne en Italie. Le néo-international camerounais va en effet retrouver ses coéquipiers de Benevento.

Le club de Série A italienne confirme le retour de son roc, récemment convoqué en sélection nationale du Cameroun. Même s’il revient, Jean-Claude Billong pourrait repartir avant le début de la nouvelle saison. Il lui reste un an de contrat, et plusieurs clubs se positionnent déjà en vue d’un possible transfert. Le joueur ne serait en tout cas pas contre une place de titulaire dans un club d’un championnat de haut niveau. Lui qui ambitionne de disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 avec les Lions Indomptables.