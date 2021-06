Mercato : Franck-Yves Bambock plaît en Ligue 1

Franck-Yves Bambock (26 ans) a résilié son contrat avec le Maritimo Funchal, club de première division du Portugal où il vient de passer deux belles saisons (53 apparitions en Liga NOS, 2 réalisations). Mais le Camerounais, formé au Paris Saint-Germain et ex-international tricolore U16 (11 capes, 1 but), U17 (7 sélections) et U18 (2 capes), ne devrait pas rester libre bien longtemps. Selon des informations Footmercato, son profil plaît énormément à trois clubs en Ligue 1 : le RC Strasbourg, Troyes et Clermont. Et cela tombe bien, il se verrait bien rentrer en France.

Franck-Yves Bambock (26 ans) a résilié son contrat avec le Maritimo Funchal après deux saisons dans le club portugais.

Le milieu de terrain camerounais intéresse le RC Strasbourg, Troyes et Clermont. 🦁🇨🇲 [A Bola / @footmercato] pic.twitter.com/2LLrQLshp9 — AllezLesLions (@AllezLesLions) June 28, 2021