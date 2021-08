Mercato : Bambock débarque en Ligue 2

Formé au Paris Saint-Germain et passé par différents championnats (Espagne, Pays-Bas, Israël, Portugal) Franck-Yves Bambock n’est plus un joueur de Maritimo. Le milieu de terrain camerounais débarque en France où il s’est engagé avec Grenoble. Le joueur de 26 ans a signé un contrat de 2 ans plus une autre année en option avec le club de Ligue 2.

« Je suis très content d’être à Grenoble, très heureux de découvrir ce club ! Merci au peuple grenoblois de m’accueillir et maintenant c’est à moi de leur rendre ça sur le terrain. Je suis un milieu de terrain défensif, ce qui est le plus important pour moi. Ensuite, j’essaie de me montrer dans les sorties de balle et l’organisation du jeu pour aider au mieux mes coéquipiers. A notre époque, les milieux de terrain doivent aussi être décisifs », s’est exprimé le joueur sur le site officiel du club.