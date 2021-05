Mercato : Ajax ouvert à un départ d’André Onana

Sous contrat jusqu’en juin 2022, André Onana devrait quitter l’Ajax Amsterdam cet été. En avril, le club a mis fin aux négociations en vue de prolonger le contrat du gardien international camerounais. Et tout récemment, les dirigeants du club ajacide ont inscrit le nom du portier formé à la Fondation Samuel Eto’o sur les listes des joueurs à vendre. Privé d’entraînement et de matchs depuis que l’Uefa l’a suspendu douze mois pour dopage en février, André Onana n’a visiblement plus d’avenir avec son club.

L’Ajax Amsterdam a déjà recruté un nouveau gardien. Il s’agit de Remko Pasveer (37 ans). En fin de contrat au mois de juin prochain avec le Vitesse Arnhem, le portier néerlandais a signé un bail de deux années en faveur de l’écurie entraînée par Erik ten Hag, soit jusqu’en juin 2023. Le club en également en pourparlers avec un autre gardien : Jay Gorter (20 ans). Le jeune portier de Go Ahead Eagles, promu en D1 des Pays-Bas, a effectué en début de semaine, une visite au centre d’entraînement des Amsterdammers où il a rencontré le directeur sportif et l’entraîneur. Selon des médias néerlandais, l’Ajax a même déjà formulé une première offre.