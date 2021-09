Lyon : Toko Ekambi affiche des progrès

Titulaire depuis le début de la saison, Karl Toko Ekambi a mis du temps pour montrer ses griffes. Après une entame poussive, l’attaquant international camerounais a retrouvé son côté décisif sur les deux dernières sorties de l’Olympique Lyonnais. Buteur précieux lors de la victoire sur le terrain du Glasgow Rangers (0-2) en Ligue Europa, puis passeur décisif face au PSG (2-1), le Lion affiche des progrès. Des performances qui font le bonheur de l’entraîneur des Gones.

« Il a eu des débuts difficiles mais depuis trois rencontres, il est beaucoup mieux. Face Strasbourg, c’était bien, et il a été très bon à Paris et à Glasgow, a souligné Bosz après le choc au Parc des Princes. Il va dans la bonne direction ». Le Camerounais aura l’occasion ce soir d’enchaîner. Son club et lui accueillent en effet Troyes dans le cadre de la septième journée de Ligue 1.