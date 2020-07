Liverpool FC : saison terminée pour Joel Matip

Joel Matip va finir la saison comme il l’a commencé. Titularisé contre Everton, le camerounais n’a pas pu finir la rencontre. Il n’a été disponible que pour 9 matches cette saison et n’a foulé les pelouses de la Premier League que durant 702 minutes de jeu. et il ne jouera pas une seule minute de plus puisque Liverpool a confirmé que sa blessure au gros orteil lors de la confrontation du 21 juin dernier le tiendra hors du vert pour le reste de la saison.