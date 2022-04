Ligue Europa : Toko Ekambi, une bonne nouvelle pour l’OL

Avec un test négatif dans la poche, Karl Toko Ekambi a pris la direction de Londres en Angleterre mercredi. Annoncé forfait dans la matinée pour cause de Covid-19 pour le quart de finale aller de Ligue Europa contre West Ham, l’attaquant camerounais de l’Olympique Lyonnais sera bien avec les siens ce jeudi soir à l’Olympic Stadium.

L’entraineur des Gones Peter Bosz, a indiqué en conférence de presse que l’international camerounais rejoindrait l’Angleterre et ses coéquipiers dans la soirée. « Il n’est plus malade », a déclaré le technicien néerlandais dans des propos relayés par le club français. Karl Toko Ekambi n’est pas assuré pour autant de débuter face aux sixièmes de Premier League. Mais en cas de besoin, il devrait faire son entrée au cours du match. « Il s’est entraîné à la maison, donc on va voir s’il est en forme », a précisé Bosz.