Les deux internationaux camerounais et leur club, le FC Nantes ont vécu une soirée de jeudi parfaite en Ligue Europa. Ils se sont imposés en Grèce face à l’Olympiakos (0-2) et ont validé leur qualification pour les 16es de finale. Tout ceci grâce au match nul, dans le même temps, de Qarabag contre Fribourg,

Mostafa Mohamed et Ludovic Blas ont fait la différence dans le dernier quart d’heure. Les Canaris se donnent le droit d’affronter, en février, un cador européen, reversé de Ligue des champions.

C’était le scénario idéal, il s’est produit. Le FC Nantes est qualifié pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Déjà grâce à sa victoire sur la pelouse de l’Olympiakos (0-2) puis grâce au résultat nul entre Qarabag et Fribourg. Ils étaient déjà assurés de jouer l’Europe au printemps avant le coup d’envoi. Leur victoire la semaine dernière contre Qarabag (2-1) avait déjà levé toute équivoque. Les Canaris se donnent donc le droit de jouer une affiche de gala. Ils affronteront forcément un club reversé de Ligue des champions. Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, FC Barcelone, Sporting Lisbonne, Salzbourg, Shakthar Donetsk, Séville FC, Juventus Turin… La liste est belle !

Ganago, Castelletto et FC Nantes, une fin de soirée crispante

Les hommes d’Antoine Kombouaré, avant de se soucier du résultat en Azerbaïdjan, ont surtout fait le travail au Karaiskakis Stadium en haussant significativement leur niveau dans le dernier quart d’heure. Transparents pendant plus d’une heure, ils s’en sont remis à la relation entre Ludovic Blas, entré à la pause, et Mostafa Mohamed pour faire la différence. Le premier a d’abord délivré une merveille de centre au second pour l’ouverture du score (0-1, 79’), avant que l’Égyptien ne lui rende la pareille dix minutes plus tard d’une délicieuse talonnade. Ludovic Blas a ensuite réalisé le geste juste, lobant Konstantinos Tzolakis (0-2, 90’), et assurant la victoire.

Après le coup de sifflet, amassés près du parcage, les Nantais ont ensuite regardé la fin du match à Qarabag sur le téléphone. Exultant au coup de sifflet final. Le FC Nantes est en 16es de finale de la Ligue Europa !