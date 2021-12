Ligue 1 : Toko Ekambi retrouve le chemin des filets

L’Olympique Lyonnais semblait avoir repris des couleurs. Après la claque rennaise et le triste derby annulé contre Marseille, la formation rhodanienne a retrouvé le chemin de la victoire à Montpellier (0-1) dimanche dernier, mais pour une courte durée. Puisque mercredi, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1, les hommes de Peter Bozs ont été punis par Reims (1-2) dans le temps additionnel.

L’OL peut donc s’en mordre les doigts. Karl Toko Ekambi également. Adroit devant le but et maladroit dans les dernières passes, l’attaquant international camerounais aurait pu initier de nombreuses occasions pour son club en première période. Mais il a manqué de précision sur ses transmissions. En revanche, il a encore une fois flairé le bon endroit et le bon placement pour faire trembler les filets et inscrire le but du 1-1 (66e). Son cinquième but cette saison en Ligue 1, après une série de 2 matchs sans réussite toutes compétitions confondues.