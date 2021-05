Ligue 1 : Stéphane Bahoken, la tête dans le sac

Septième match consécutif sans victoire. Et quatrième défaite consécutive en championnat. Le SCO Angers ne sait rien faire d’autre que d’être décevant en cette fin de saison en Ligue 1. Après Lyon, Rennes et Monaco, c’était au tour de Lorient de prendre les 3 points ce dimanche, face à des Angevins bien… généreux (2-0). Une soirée compliquée pour les visiteurs qui n’ont jamais réussi à sortir la tête de l’eau. A l’image d’un Stéphane Bahoken complètement hors sujet. Auteur de son sixième but de la saison le 4 avril dernier, l’attaquant camerounais n’y arrive plus.