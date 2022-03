Ligue 1 : Moukoudji sur la banquette, Neyou toujours invisible

Après avoir joué 35 minutes face au Paris Saint-Germain (3-1) le week-end dernier, Harold Moukoudi était remplaçant ce dimanche face au FC Metz, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Si le défenseur camerounais de l’AS Saint-Etienne a passé les 90 minutes de ce choc entre les deux équipes les plus mal classées du championnat, son coéquipier et compatriote Yvan Neyou lui, ne figurait pas sur la feuille de match pour la cinquième fois consécutive.

Sans leurs deux Camerounais sur le terrain, les Verts ont fait le job. Grâce à une meilleure performance globale et un but du Gabonais Dénis Bouanga, Saint-Etienne a finalement pris le meilleur sur son adversaire (1-0). Dominateurs, les Verts réalisent une énorme opération au classement en vue du maintien en grimpant à la 17e position avec désormais 3 points d’avance sur les Grenats, coincés à la 19e place avec un Kana-Biyik qui aura manqué de tranchant dans les duels. Le défenseur messin aurait pu faire beaucoup mieux sur l’action du but mais il se montre fébrile à deux reprises entre la déviation du centre de Sacko et son sauvetage raté sur la ligne.