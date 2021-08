Ligue 1 : Harold Moukoudi et Yvan Neyou au ralenti

Les jours se suivent et se ressemblent pour l’AS Saint-Etienne. En quête de leur première victoire de la saison en Ligue 1, les Stéphanois n’y arrivent toujours pas. Samedi, les Verts ont concédé leur troisième match nul consécutifs, lors de la réception de Lille, pour le compte de la 3e journée du championnat. Dans l’ensemble, les joueurs du stade Geoffroy-Guichard ont été moyens.

C’est notamment le cas d’Harold Moukoudi qui s’en sort avec une mention « passable ». Le défenseur camerounais a eu des difficultés à maîtriser le buteur lillois Yilmaz, qui a été intelligent dans ses déplacements pour l’éviter. Le roc de 23 ans aurait pu largement faire mieux. Idem pour son compatriote et coéquipier Yvan Neyou, qui revenait de blessure. Moyen durant les 80 minutes passées sur la pelouse, le milieu camerounais a mis de l’impact mais on l’a trop peu vu sur les phases offensives. Le joueur passé par Sedan et Laval semblait assez nerveux dans l’ensemble. Avec cet autre nul, l’ASSE s’agrippe au 11e rang du classement.