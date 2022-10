Le match entre Gil Vicente et Estoril a duré une éternité ce vendredi. Entré en cours de jeu, c’est le milieu de terrain camerounais Léa Siliki, à la 90+6′, qui va inscrire l’unique but de la partie. Il a redirigé un centre de Tiago Gouveia pour tromper la vigilance du gardien. Cette victoire permet à Estoril de rejoindre provisoirement Portimonense et Boavista à la cinquième place du classement du championnat. Le club a néanmoins joué un match de plus.

Un match qui comptait pour la 8e journée fut haché, avec 34 fautes et il n’y aura eu que 58,41 minutes de jeu réel. Cependant, les deux gardiens de but ont brillé. Pour faire face à la bonne organisation tactique et la qualité des visiteurs, Gil Vicente y a mis du cœur et la fierté des locaux. Les deux équipes se sont partagées la domination d’une mi-temps, les Barcelenses prévalant en première mi-temps et les Estorilistas dans la seconde.