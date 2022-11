Le but de Ngamaleu assure la victoire au Dynamo contre CSKA

Avant le déplacement du Qatar, rien de mieux qu’un regain de confiance. Les buts de Skopintsev et Ngamaleu permettent au Dynamo de remporter le derby contre le CSKA de Moscou. C’était dans le cadre de la dix-septième journée de la Mir Russian Premier League. Cette confrontation s’est déroulée à la VTB Arena s’est soldée par une victoire 2:1 du Dynamo.

C’est pourtant les joueurs du CSKA qui commencent bien la partie. Ivan Oblyakov a trouvé Fedor Chalov dans la surface, mais Saba Sazonov a réussi à détourner le ballon. Ils ont rapidement remporté de nombreux corners, augmentant le nombre de centres vers la surface de réparation.

Dynamo se rattrape et Nicolas Ngamaleu se met en évidence. L’international camerounais, qui rejoindra l’équipe nationale à la veille de la Coupe du monde de la FIFA, s’est montré solide et a eu deux occasions de briller.

Les principaux événements de la première mi-temps se sont produits dans les dix dernières minutes. Tout d’abord, Shunin a repoussé le ballon de la main après une frappe enroulée de Jorge Carrascal. À la 40e minute, les coéquipiers de Ngamaleu ont ouvert le score. Skopintsev qui a reçu une passe de Daniil Fomin, se retrouvait en face du gardien. pour assurer le premier but.

Après la pause, Dynamo a pris le match en main. Et le deuxième but a été inscrit. Et c’est l’oeuvre du Camerounais, Ngamaleu, qui a marqué de la tête après un beau centre du gauche d’Eli Dasa – 2:0.

Deux minutes plus tard, les Armymen réduisaient l’écart. Oblyakov marque après une frappe dans le coin inférieur gauche. Ce sera trop peu et trop tard.

Avec 29 points, Dynamo est quatrième du championnat.