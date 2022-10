Avec un André Onana qui a réussi à garder sa cage inviolée pour la quatrième fois en cinq matchs de Ligue des champions, l’Inter Milan a facilement disposé de Viktoria Plzen (4-0) ce mercredi lors de la 5e journée de la compétition. Les Italiens sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.

André Onana et l’Inter Milan visaient deux objectifs ce mercredi. La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et la relégation précoce du FC Barcelone en Ligue Europa, avant même le choc face au Bayern Munich (0-3). Le gardien camerounais a maintenu sa cage inviolée pour la quatrième fois en cinq matchs de Ligue des champions. Et ses partenaires ont fait le job devant en inscrivant 4 buts. Les Italiens s’imposent donc facilement (4-0) face aux Tchèques du Viktoria Plzen, à l’occasion de la 5e journée de la compétition.

L’Inter ne s’est jamais montré avar avec ses ambitions. Brouillons en début de rencontre, les partenaires d’André Onana ont progressivement pris la mesure de l’événement. Après deux tentatives manquées (25e, 29e), Henrikh Mkhitaryan ouvre finalement le score à la 35e minute de jeu, sur une passe d’Alessandro Bastoni.

Les Milanais vont ensuite monter en puissance. L’attaquant Edin Dzeko va inscrire un doublé facile (42e, 66e), le premier offert par Federico Di Marco, dont l’enchaînement contrôle-centre est somptueux. Romelu Lukaku, de retour sur les terrains deux mois après sa blessure à la cuisse, a inscrit le dernier but de la rencontre (87e). Grâce à cette victoire, l’Inter s’offre une deuxième qualification de rang en huitièmes de finale de la Ligue des champions et contribue à l’élimination du Barça.