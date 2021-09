LDC : Moumi Ngamaleu s’offre CR7 et Manchester United

Cristiano Ronaldo et Manchester United se sont pris une grosse claque face à l’adversaire présumé le plus faible du groupe F de cette Ligue des champions. Et pourtant, c’est bien CR7 qui a ouvert le score en reprenant un centre splendide de l’extérieur du pied de Bruno Fernandes (1-0, 13e). Ensuite, les Red Devils a dominé les débats, sans parvenir à tuer le match. Soudain, coup dur : Aaron Wan-Bissaka est expulsé pour une semelle dangereuse sur la cheville de Martins Pereira (35e).

Réduits à dix, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont alors décidé de fermer le jeu, en espérant conserver leur résultat. Seul hic ? Moins ils attaquaient, plus les partenaires de Jean-Pierre Nsamé gagnaient en confiance. Très vite après l’heure de jeu, Nicolas Moumi Ngamaleu égalisait après un beau geste de Meschack Elia qui devançait Varane (1-1, 66e). Alors que les Anglais croyaient obtenir le nul, les champions suisses enfonçaient le clou en toute fin de match, grâce à Jordan Siebatcheu (2-1, 90+5e). Young Boys s’impose sous les yeux impuissants d’un CR7 sorti à la 72e.