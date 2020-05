Kundé Malong : « Nous devons retrouver notre rythme »

Le week-end de Pâques est arrivé et reparti, même si la plupart d’entre nous n’ont probablement pas pu célébrer cette fête comme nous le faisons habituellement. Le week-end de Pâques est également important pour Kunde Malong, qui a également célébré la fête un peu différemment cette année.

« Normalement, je vais à l’église à Pâques et ma famille est là, nous cuisinons et célébrons ensemble », dit-il. « Rien de tout cela n’a été possible cette année. Donc, un ami avec qui je vis actuellement et moi nous avons cuisiné ensemble et écouté du gospel. C’est ainsi que nous avons fêté la nativité. Bien sûr, c’est dommage que nous n’ayons pas pu nous réunir avec nos amis et notre famille ».

Il a quand même essayé de profiter pleinement du temps qu’il passait à la maison. « Je pense que c’est une période où l’on peut essayer de se retrouver, mais aussi une période où l’on peut être créatif. Je m’ennuyais un peu au début, mais j’ai ensuite réalisé que cela pouvait être un temps précieux, ainsi qu’une occasion de réfléchir. Vous pouvez réfléchir à vous-même, à vos objectifs et à ce que vous voulez accomplir. Bien sûr, j’ai aussi passé du temps à lire et à regarder un peu la télévision ».

Kunde a également deux recommandations pour ceux qui cherchent une nouvelle émission à regarder. « J’ai regardé How to Get Away with Murder et j’ai vraiment apprécié », dit-il. "Une autre émission complètement différente, mais vraiment bien faite, c’est Vikings.

Bien qu’il n’ait pas pu voir sa famille, Kunde reste en contact étroit avec eux. « Je suis constamment au téléphone avec ma famille, nous parlons beaucoup », a déclaré le milieu de terrain.

Les médias sociaux peuvent également être utiles lorsque vous êtes coincé chez vous la plupart du temps. « J’ai fait plusieurs défis sur Instagram », a déclaré M. Kunde en riant. « Je pense que cela vous aide à vous connecter avec les gens. Bien sûr, vous êtes assis chez vous, mais comme vous êtes capable de communiquer avec tant d’autres personnes, vous n’avez pas l’impression d’être coincé là. Les médias sociaux offrent la possibilité de se connecter avec tant de gens. C’est aussi une bonne distraction lorsque vous essayez de faire des choses folles et que vous essayez de vous sortir de votre zone de confort ».

Cependant, le numéro 14 de Mayence est également heureux d’être de retour sur le terrain d’entraînement. « Je pense que c’est mieux pour nous tous d’avoir ce sentiment de retour sur le terrain. Après avoir passé plusieurs semaines à la maison, nous sommes enfin en mesure de faire ce que nous aimons le plus », a-t-il déclaré. Ce faisant, tous les joueurs et le personnel d’encadrement respectent les règles de distanciation sociale pendant les séances d’entraînement. « C’est important et c’est aussi la bonne chose à faire », a déclaré M. Kunde. « Malgré ces règles, nous sommes de retour sur le terrain, ce qui n’était pas possible les semaines précédentes. C’est un pas en avant pour nous et cela me prouve que nous sommes un peu plus près de revenir à la normale. Il ne faudra peut-être pas longtemps avant que nous puissions à nouveau rendre visite à nos familles et à nos amis ».

Après des semaines de travail à domicile, c’était une légère adaptation à la reprise de la formation. « Bien sûr, c’est un peu différent quand on s’entraîne seul pendant des semaines et qu’on se retrouve soudainement avec tout le monde », a-t-il déclaré. « Mais je préfère de loin être sur le terrain avec eux. Nous avons maintenant le temps de retrouver notre rythme et de nous mettre en forme, ce sur quoi nous travaillons ». C’est aussi ce sur quoi Kunde lui-même se concentre. « Il est important de retrouver ce sentiment maintenant. Je pense que nous sommes tous impatients de retourner jouer et d’avoir ce sentiment de retour sur le terrain. C’est ce à quoi nous travaillons ».

En attendant que ce moment arrive et que nous puissions voir Kunde Malong de retour sur le terrain, nous devrons repenser à certains de ses moments forts de cette saison jusqu’à présent. Pour Kunde, les buts qu’il a marqués contre Hoffenheim constituent un moment fort. « Ce sont des moments qui témoignent de mon évolution ici à Mayence. Ces deux buts et la façon dont je les ai célébrés ont été quelque chose de très spécial pour moi », a-t-il déclaré. « Ce sont des moments que j’aime vraiment regarder à nouveau ».