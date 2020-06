Jérôme Onguéné et Salzburg réalisent le doublé

Salzbourg compte neuf points d’avance sur le Rapid Wien à deux journées de la fin de la campagne 2019-20, ce qui lui garantit mathématiquement la première place après sa victoire contre Hartberg le week-end dernier. Mais il faut dire néanmoins que c’est parce que le club de LASK Linz, qui menait la ligue, a perdu des points pour avoir organisé des séances d’entraînement en violation des règles de la pandémie COVID-19. C’est ce coup de pouce qui a permis à Salzburg d’être couronné rapidement.

Leur entraîneur, Jesse Marsch, qui a débuté sa carrière de coach par l’Impact de Montreal, puis le Red Bulls de New York, est le premier entraîneur américain à remporter le titre dans un championnat professionnel européen. Et pourtant, en cours de saison, il a perdu deux joueurs offensifs importants, l’attaquant Erling Haaland et de l’ailier Takumi Minamino, transférés respectivement au Borussia Dortmund et à Liverpool.

Jérôme Onguéné verra donc une fois de plus la Champions League la saison prochaine.