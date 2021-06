Jean-Claude Billong : « Je défendrai mon honnêteté et mon professionnalisme jusqu’au bout »

Jean-Claude Billong insiste : « Je n’ai pas donner d’interview au cours de mes cinq années en tant que professionnel. Cependant, les nouvelles de Turquie me rendent triste. J’ai fait une excellente saison à Hatayspor, nous avons terminé la Super League dans le top 6 et J’ai été appelé en équipe nationale du Cameroun. ’Je tiens à préciser que je n’ai jamais et ne ferai jamais de trucage de match. Je défendrai mon honnêteté et mon professionnalisme jusqu’au bout. Et je suis d’accord qu’une institution indépendante en Turquie mène une enquête sur ces accusations’. »

Parlant d’être appelé dans l’équipe nationale du Cameroun, Billong a déclaré : « La convocation en équipe nationale est arrivée avant le match de Beşiktaş. Il y a aussi de la correspondance pour l’attester. Cette invitation est intervenue parce que j’ai fait du bon travail à Hatayspor. J’attends avec impatience le début de la prochaine saison ».

Si Billong souhaite retourner en club, ses dirigeants ne souhaitent rien d’autres que de le virer. Le président d’honneur du club, Lütfü Savaş, a récemment fait les déclarations suivantes :

« Billong se fait tatouer la jambe un jour avant le match. Il applique constamment de la crème sur sa jambe, il a besoin de la refroidir. Le pied du footballeur qui s’est fait tatouer fait mal pendant une semaine. Parce que ça fait mal semaine, pour se protéger, il a donné le dos au ballon à chaque attaque adverse. Je ne veux pas qu’un tel joueur reste dans mon équipe. Renvoyons-le... On ne sait pas s’il y a autre chose que ça. Je ne suis pas un officier de renseignement. Je ne suis pas un officier de renseignement. Si quelqu’un a des soupçons, des appels téléphoniques, s’il y a ceux qui prétendent que Billong a »vendu la communauté Hatayspor« , qu’il s’adresse au bureau du procureur. »Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le match a été vendu. On voit tout dans le football. Beşiktaş peut encaisser 8 buts de Liverpool. En Angleterre, les grosses équipes peuvent inscrire plus de buts. Quand nous avons encaissé 6 contre Alanya, personne n’a rien dit. Parfois, certaines équipes ont de mauvais jours. C’est ainsi que nous devrions voir ce qui s’est passé. Quand nous jouons, nous le faisons pour Akash Hatayspor, pour notre propre honneur. Faites-le savoir à nos amis qui détiennent de grandes équipes. Nous avons renvoyé Billong pour ses erreurs, pas pour autre chose. Si quelqu’un a des doutes, qu’il contacte le procureur."