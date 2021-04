Italie : Nkoulou et Torino battent la Roma

Et le Torino, bien décidé à sauver sa tête en Serie A, est bien revenu. Le gardien romain Antonio Mirante a retardé l’échéance mais a ensuite été battu en vivacité par Antonio Sanabria (57e) puis Simone Zaza (71e), qui ont remis les Grenats en tête contre cette Roma fatiguée.

Réduite à dix après l’exclusion d’Amadou Diawara (85e), la Louve a même cédé encore dans le temps additionnel, avec une percée d’Andrea Belotti conclue par Tomas Rincon (90+2e). Avec dix points pris sur quinze possibles lors de ses cinq derniers matches, le Torino fait un bond au classement (15e). La zone rouge est désormais à cinq points avec un match en retard à disputer.

La tendance est inverse pour la Roma, avec seulement quatre points pris lors des cinq derniers matches. Edin Dzeko et ses partenaires restent 7es, à huit longueurs de la quatrième place synonyme de C1 la saison prochaine. Plus que jamais, leur meilleure chance de revoir la Ligue des champions est d’aller au bout en Ligue Europa, avec toutefois une montagne à franchir en demi-finales contre Manchester United (29 avril et 6 mai).