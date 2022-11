L’international camerounais Martin Hongla a été titularisé ce lundi soir. La rencontre comptait pour la douzième journée de Serie A. Cela faisait un moment qu’il avait souvent été confiné au banc de touche. Le match ne s’annonçait pas facile puisque l’adversaire n’était nul autre que l’AS Roma.

Martin Hongla et Hellas Verona avaient perdu leur sept derniers matchs. En fait en 12 matchs, ils n’ont recolté qu’une seule victoire et deux matchs nul. Et c’est sans surprise qu’il occupe la position de l’avant-dernier du classement général.

L’international camerounais a plutôt bien fait. Malgré la sortie sur carton rouge d’un de leurs joueurs, Verona et Hongla ont tenu. Ils avaient même pris de l’avance à la 35e minute. Après la sortie du joueur, Roma va se remettre dans le jeu et égaliser à la 45e minute.

La fiche de Hellas Verona – AS Roma

Serie A Verona 1 3 AS Roma

Après une bonne soirée de travail, Martin Hongla sera appelé au banc à la 88e minute. Dans la même minute, AS Roma va marquer le but de la victoire. Le club de Mourinho va creuser l’écart avec un troisième but dans les arrêts de jeu.

Le match va se terminer sur le score de 1-3 pour AS Roma.