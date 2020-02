Italie : Joseph Minala poursuit son ascension

Ce dimanche, son nom était bien inscrit sur la feuille de match de son club contre Parme comptant pour la vint troisième journée de Serie A. La Lazio, dirigée par l’ancienne vedette Simone Inzagh, l’a remporté sur la plus petite des marges et consolide sa place sur le podium de la ligue.

Felipe Caicedo a inscrit l’unique but de la partie pour permettre à la Lazio de continuer à espérer remporter leur premier titre en 20 ans. Il ne sont plus qu’à un seul point de Inter Milan et de Juventus.