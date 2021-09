Grèce : Kunde Malong, une première à oublier

L’Olympiakos accueillait Atromitos dimanche, dans le cadre de la première journée du championnat de première division de Grèce. Une affiche à la portée des coéquipiers de Pierre Kunde Malng, consigné sur le banc de touche, à l’entame de la partie. Dans un 4-4-2 avec El Arabi et Soares en pointe, les Thrýlos ont eu toutes les peines du monde pour trouver la faille.

L’entrée en jeu de Pierre Kunde Malong à la 68e minute n’a pas arrangé les choses. Résultat, un match nul et vierge 0-0. Et une nouvelle contreperformance, la troisième de rang après le 1-1 sur le terrain d’Aris en amical et le 2-2 obtenu en Ligue Europa, face aux Slovaques de Slovan Bratislava.