France : premier but de la saison pour Oyongo Bitolo

Montpellier ne traverse pas la meilleure saison de la carrière. Ce samedi, le club a aligné une cinquième rencontre en championnat sans victoire. Le club a concédé un match nul mal venu contre le FC Nantes, un club en proie au doute, qui vient de changer d’entraîneur pour se relancer. Pourtant, il fallait stopper l’hémorragie, à domicile et globalement, et se montrer solide défensivement. Michel Der Zakarian avait donc fait le choix de revenir à cinq derrière et de mettre dans les couloirs des latéraux qui devaient moins se lancer en offensives.