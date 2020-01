France : Oyongo et Chedjou se sont affrontés

En match comptant pour la vingtième journée du championnat d’élite de France, Ligue 1, entre Amiens et Montpellier, deux camerounais se faisaient face. La rencontre s’est tenue ce samedi à Amiens. Comme prévu, Aurélien Chedjou et Oyongo Bitolo étaient alignés d’entrée. Chedjou dirigeait la défense des locaux alors que Oyongo patrouillait le côté gauche de la défense et du milieu de terrain, étant positionné dans un milieu à cinq.