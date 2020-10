France : Karl Toko-Ekambi ouvre véritablement sa saison avec un doublé

L’international camerounais a été aligné dans une attaque à trois avec Memphis Depay et l’international zimbabwéen Tino Kadewere pour Lyon. Cette attaque s’est rapidement mis en évidence dès la 12e minute, lorsque Kadewere a ouvert le score sur une passe de Depay.

Huit minutes plus tard, Toko Ekambi a doublé l’avance de Lyon d’un beau geste après avoir bénéficié d’une nouvelle passe du Hollandais Memphis Depay. L’attaquant camerounais va ensuite inscrire un second but à la 42e minute, avant que Diallo ne réduise le score pour Strasbourg peu avant la pause.

Après la reprise, les adversaires ont poussé pour une possible égalisation, forçant Toko Ekambi à être averti.

Aholou a ensuite enflammé les espoirs de Strasbourg, marquant quelques instants avant l’heure de jeu après avoir reçu une passe opportune de Mohamed Simakan.

Lyon, cependant, a réussi à conserver son avance et a obtenu sa deuxième victoire de la saison au Stade de la Meinau.

Toko-Ekambi espère poursuivre son aventure le 25 octobre alors que Lyon affrontera Monaco pour un match qui sera hautement disputé.